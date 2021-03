Sei alla ricerca di uno smartwatch unico sotto il punto di vista estetico? Allora punta tutto sul design italiano Florence Marlen: ora su Amazon hai ampia scelta e lo paghi circa 34€ appena (codice sconto “IY9PGNAQ”) con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Smartwatch Florence Marlen: sconto 50% su Amazon

Un design made in Italy per una serie di wearable dall’appeal estetico unico. Un dispositivo che – oltre a essere bello – è anche intelligente, naturalmente.

Non manca la possibilità di leggere dal display le notifiche ricevute sullo smartphone, incluse le telefonate, ma non solo. Potrai tenere sotto controllo il livello di ossigeno presente nel sangue, oltre ovviamente al battito cardiaco. Non mancano quattro modalità di allenamento e anche la possibilità di tenere sotto controllo la qualità del riposo notturno.

Un wearable bello e completo, quindi, che adesso porti a casa a super prezzo. Lo smartwatch Florence Marlen, con design made in Italy, puoi averlo con 50% di sconto: lo paghi appena 34€ circa, inserendo il codice sconto “IY9PGNAQ” prima di effettuare il pagamento.

Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Amazon Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch