Smartwatch con saturimetro, pressione e telefonate dal polso a 24€

Lo smartwatch super economico, che però non delude le aspettative, esiste. Basta cercare l'occasione giusta su Amazon e coglierla al volo. Ad esempio, il modello che ho scovato in sconto in questo momento, è dotato di ampio display da 1,56″, ma anche di un sacco di funzioni.

Non solo quelle che ci si aspetterebbe di trovare su un wearable economico. C'è anche la possibilità di monitorare la pressione sanguigna, la quantità di ossigeno nel sangue e puoi persino effettuare una telefonata direttamente dal polso. Approfitta adesso dello sconto del momento e porta questo gioiellino a casa a 24,99€ appena. Godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in sconto super limitata.

Uno smartwatch molto interessante a gran prezzo

Esteticamente, è un prodotto sobrio ed elegante, che puoi abbinare senza alcuna difficoltà a qualsiasi outfit. L'ampio display è inserito in una cassa squadrata super pratica e comoda da indossare.

Con uno sguardo, ogni volta che il dispositivo vibra, puoi tenere sotto controllo notifiche, avvisi, promemoria e non solo. Grazie al focus di feature dedicate alla salute, hai anche la possibilità di monitorare battito cardiaco, pressione sanguigna, quantità di ossigeno nel sangue e qualità del riposo notturno.

Naturalmente, si tratta anche di un ottimo strumento per controllare le tue performance sportive a ogni sessione di allenamento. Scegli il workout che preferisci fra gli 8 disponibili e tieni sotto controllo i dati.

Per finire, questo gioiellino è anche un vero e proprio sistema di vivavoce. Usalo per parlare al telefono quando ricevi una chiamata oppure inviane una tu, direttamente dal polso.

Insomma, un ottimo smartwatch, che ha una marea di funzioni e un prezzo che non potrebbe essere più ghiotto. Portalo adesso a casa a 24,99€ circa appena da Amazon. Le spedizioni sono rapide e gratis per gli abbonati Prime, ma la disponibilità è limitata.