Smartwatch a 7€ su Amazon: possibile ERRORACCIO, sii veloce

Questo smartwatch, a 7€, è praticamente regalato. Un ottimo werable, che applicando uno speciale codice, alla fine porti a casa a gran prezzo da Amazon con spedizioni assolutamente gratis.

Potrebbe trattarsi di un errore di prezzo, ma vale la pena approfittarne prima che sia corretto: metti subito il prodotto nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “3C9YZR3A”.

Ottimo smartwatch in gran sconto su Amazon

Un prodotto base di gamma, ma completo e accattivante sotto il profilo estetico. Un ampio display da 1,44″ a colori e con supporto al touchscreen. Dal polso tieni sotto controllo tutte le notifiche ricevute sullo smartphone: promemoria, chiamate in arrivo, avvisi e non solo.

Un validissimo assistente quotidiano per la salute: pressione sanguigna, frequenza cardiaca, qualità del riposo notturno e non solo. Basta un tocco per controllare tutto in un attimo.

Lascialo al polso anche mentre ti alleni, naturalmente questo gioiellino è anche in grado di funzionare come ottimo activity tracker: passi, distanza e calorie, monitorati in tempo reale.

Non preoccuparti dell'autonomia energetica, la batteria integrata è a lunga durata. Quando serve, lo colleghi a una presa USB e lo ricarichi in un attimo. Ogni funzionalità puoi gestirla direttamente dall'applicazione, che scarichi inquadrando il QR code in confezione oppure direttamente dal display del wearable.

Non perdere l'occasione di fare un ottimo affare con questo smartwatch e il possibile errore Amazon di prezzo: metti il prodotto nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “3C9YZR3A”. Le spedizioni sono assolutamente gratuite.