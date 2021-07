Lo Smartwatch di Idealroyal in promozione su Amazon soli €15,94. Con poco più di €10 te lo porti a casa e ottieni un dispositivo che non ha nulla da invidiare alle più grandi marche.

Pochi euro per avere uno Smartwatch completo di tutto

Se indossi uno Smartwatch al tuo polso la vita diventa più semplice. Che tu lo voglia perché sei uno sportivo o ti piace avere sempre tutto sotto controllo è indifferente, soprattutto perché questo modello in offerta ti offre qualsiasi funzione a prezzo riduttivo. Disponibile in colorazione nera, lo puoi indossare sia che tu sia uomo o donna senza alcun problema. Inoltre il cinturino di tipo sport lo rende ancora più casual.

Possiede un display a colori che ti consente di vedere le notifiche in modo ottimizzato e tenere sempre sott'occhio ciò che più ti interessa. Per quanto riguarda i sensori, invece, questo ti permette di ottenere dati inerenti alla frequenza cardiaca, alla qualità del sonno, alla pressione sanguigna e livelli di saturazione.

Se sei amante dello sport non devi preoccuparti perché sono presenti ben 8 modalità preinstallate che riguardano sia attività da svolgere all'interno che all'esterno. Inoltre il dispositivo è impermeabile e quindi lo puoi utilizzare anche a contatto con l'acqua, per esempio praticando del nuoto.

Non mancano all'appello funzioni come il controllo a distanza della fotocamera, della riproduzione musicale e delle notifiche Smart. Queste ultime ti permettono di rimanere in contatto con il mondo dei social senza dover utilizzare lo smartphone.

Puoi acquistare lo SmartWatch di Idealroyal su Amazon a soli €15,94. Se lo ordini oggi, visto che è un prodotto Prime lo puoi ricevere in appena 48 ore. In caso tu non sia abbonato, non ti preoccupare perché le spedizioni sono gratuite anche nei punti di ritiro.

