Smartphone Xiaomi con 256GB di spazio e Face Unlock: solo 168€

Qualora stessi pianificando l’acquisto di un nuovo smartphone Android, capace di soddisfare tutte le tue esigenze quotidiane, Xiaomi Redmi Note 12 sarebbe una scelta da prendere in considerazione ad un prezzo più basso che mai. Questo telefono è un concentrato di tecnologia e design, progettato per offrirti un’esperienza di utilizzo straordinaria senza dover svuotare il portafoglio.

Non esitare e fai il tuo acquisto su Amazon: grazie alla promozione speciale, Xiaomi Redmi Note 12 in colorazione Midnight Black potrà essere tuo con soli 168 euro invece di 178 euro, approfittando di uno sconto a sorpresa del 6%, e non dovrai pagare neppure la spedizione.

Xiaomi Redmi Note 12 in offerta

Lo smartphone Xiaomi Redmi Note 12 vanta un ampio schermo da 6,67 pollici con tecnologia AMOLED e frequenza d’aggiornamento a 120 Hz: immagini nitide, colori vibranti ed una visualizzazione fluida. Inoltre, la luminosità raggiunge i 1200 nits, garantendo una chiarezza eccezionale anche sotto la luce diretta del sole.

Sotto il cofano, il dispositivo è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 685, assistito da ben 8 GB di RAM, e dalla GPU Adreno 610: velocità e nessuna incertezza anche nelle operazioni più complicate. Con una memoria interna da 256GB, espandibile fino a 1TB, avrai spazio a volontà per applicazioni, foto e video.

La fotocamera principale da 50 MP cattura immagini sorprendenti, mentre la fotocamera anteriore da 13 MP è perfetta per i selfie. La batteria da 5000 mAh assicura una lunga durata ed il caricabatterie da 33 W consente una ricarica rapidissima. Inoltre, Xiaomi Redmi Note 12 include il sensore delle impronte digitali ed AI Face Unlock per la massima sicurezza.

Non lasciarti sfuggire questa straordinaria offerta: metti nel carrello il tuo nuovo smartphone Xiaomi Redmi Note 12 con soli 168 euro, lo riceverai a casa nel giro di pochissimi giorni e con consegna gratis, sarà il tuo migliore affare della giornata e non potrai più farne a meno.

