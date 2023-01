Smartphone Xiaomi a prezzo REGALO: solo 89 euro su Amazon

Se sei in cerca di uno smartphone economico, con doppia SIM e in grado di soddisfare ogni esigenza di base abbiamo la proposta che fa per te. Si chiama Xiaomi Redmi 9A e puoi acquistarlo in offerta su Amazon a 89,99 euro. Il prezzo include la spedizione Prime e la consegna immediata.

Smartphone Xiaomi in offerta: perfetto per ogni piccola esigenza

Xiaomi Redmi 9A è uno smartphone dotato di display HD+ con design a goccia da 6.53 pollici con tecnologia di luce blu bassa per un’esperienza visiva confortevole. Il processore è un Mediatek Helio G25 che ti offre maggiore potenza di elaborazione, prestazioni affidabili e un’ottima efficienza energetica che esalta la batteria ad alta capacità da 5000mAh: in standby hai un’autonomia che dura fino a 34 giorni!

Tra le altre caratteristiche anche una fotocamera posteriore da 13 megapixel, una selfie camera con Modalità Bellezza AI, tecnologia di riconoscimento facciale. Gli slot presenti sulla scocca ti permettono di inserire una doppia SIM e una microSD per espandere la memoria.

Uno smartphone “da battaglia” insomma, da usare magari esclusivamente per il lavoro, ad un prezzo degno di questa categoria: solo 89,99 euro con spedizione Prime e consegna immediata. Un’affare da non perdere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.