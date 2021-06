I Prime Day sono arrivati e con loro migliaia di offerte sono andate online creando opportunità di acquisto più uniche che rare. Tra le diverse categorie interessate, spunta anche quella degli Smartphone Top di gamma che grazie agli sconti di queste due giornate raggiungono prezzi incredibili. In questa fascia di dispositivi, in particolar modo, rientrano tutti quelli che hanno un costo superiore ai €600. Pertanto, i modelli che oggi si differenziano di più sono in totale sei e vantano uno sconto che oscilla tra il 19 e il 38%.

Samsung Galaxy S20 FE

Lo smartphone Samsung Galaxy s20 FE è un degno top di gamma che nonostante abbia compiuto circa un anno di età, si distingue ancora in modo esemplare. Monta un display Infinity O con ampiezza di 6,5 pollici e risoluzione Full HD plus. Il pannello è un Super AMOLED. Il processore montato è un Qualcomm Snapdragon 865 che viene abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione espandibili. La batteria ha un valore tipico di 4500 mAh mentre risalta l'apparato fotografico composto da una tripla fotocamera professionale.

Il prezzo finale di questo smartphone è di €499 su Amazon contro i €769 originali.

Apple iPhone 12

Non può mancare in questa categoria il famigerato iPhone 12, in questo caso nel suo taglio da 128 GB. Lo smartphone di casa Cupertino monta un display Super Retina XDR da 6,1 pollici. Il suo cuore è un chip A14 Bionic che rende le prestazioni veloci e dinamiche. Non mancano il supporto al 5G è un evoluto sistema con doppia fotocamera da 12 megapixel per scattare foto e video senza pari.

Il prezzo finale di questo smartphone è di €789 su Amazon contro gli originali €989 di listino.

Xiaomi Mi 11 5G

Fa la sua comparsa anche Xiaomi mi 11 5G che è lo smartphone con display AMOLED da 6,81 pollici: praticamente infinito con i suoi bordi curvi. Al suo interno troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 888 che viene affiancato da ben 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione. Non passa inosservata la fotocamera posteriore con tripla lente obiettivo principale da 108 megapixel. La batteria, invece, ammonta a 4600 mAh.

Il prezzo conclusivo di questo smartphone è di €649,90 su Amazon contro i €799,90 di listino.

OnePlus 8 Pro

Oneplus 8 Pro è il quarto smartphone in lista. Il suo è un display da 6,78 pollici Fluid AMOLED. Le prestazioni sono dinamiche grazie al processore Qualcomm Snapdragon 865 5G il quale viene abbinato a ben 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione. Il dispositivo è Dual SIM, supporta la ricarica wireless veloce e vanta una fotocamera quadrupla. Infine la batteria ha un valore tipico di 4510 mAh con ricarica Warp Charge 30T.

Il prezzo conclusivo del telefono è di €599 su Amazon contro i €919 di listino.

Motorola Razr 5G

Motorola Razr 5G è il dispositivo foldable che ha stupito tutto il mercato. Vanta un display da 6,2 pollici flessibile che regala un'esperienza di utilizzo rinnovata. Al suo interno è presente un processore Qualcomm Snapdragon 765 che viene supportato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione. Spicca il comparto fotografico con una unica fotocamera da 48 megapixel.

Il prezzo finale di questo smartphone è di €999,90 su Amazon rispetto ai €1599,99 di listino.

Samsung Galaxy S21+ 5G

Ultimo Smartphone top di gamma è proprio Samsung Galaxy s21+. Il più amato nella categoria, vanta un display Dynamic AMOLED 2x da 6,7 pollici. Il processore è un Exynos 2100 a 5 nm che viene supportato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione eventualmente espandibile. Tra le caratteristiche di rilievo non mancano il comparto fotografico composto da 4 fotocamere e la batteria da 4800mAh.

Il prezzo conclusivo di questo smartphone è di €789 su Amazon contro i €1079 originali.

