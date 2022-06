Smartphone top di gamma 2022: cosa aspettarci?

Siamo ufficialmente entrati nella seconda parte dell’anno e i produttori di telefonia mobile stanno per lanciare le nuove ammiraglia dotate di processori di punta incredibilmente veloci e delle prestazioni uniche. Ma quali saranno i telefoni top di gamma che dobbiamo aspettarci in questo semestre?

Smartphone top di gamma: Motorola, Samsung, Xiaomi e non solo

Al primo posto troveremo sicuramente i nuovi flagship di Xiaomi; l’azienda cinese numero uno al mondo rilascerà presto, secondo le recenti indiscrezioni trapelate online, ben quattro dispositivi dotati di chipset premium. Al primo posto vedremo lo Snapdragon 8+ Gen 1 e al secondo invece, il Dimensity 9000/9000+.

Il primo in dirittura d’arrivo sarà lo Xiaomi 12 ultra, seguito da tre dispositivi della linea 12S. Qualcuno ipotizza anche l’arrivo della Line-up 12T. Tutti questi device saranno accomunati dalla presenza delle ottiche co sviluppate da Leica, il noto costruttore di fotocamere europeo.

Non mancheranno i flagship di Motorola, prossimi al lancio. In prima istanza ci sarà l’Edge 30 Ultra e subito dopo il Razr 3 5G, il nuovo flip Phone che sfiderà il Galaxy Z Flip di Samsung. Uno di questi due terminali sarà caratterizzato anche dalla presenza del nuovo sensore fotografico ISOCELL HP1 da 200 MPX.

A proposito di Samsung, non possiamo non citare i pieghevoli di nuova generazione; Z Fold4 e Z Flip4 arriveranno presto in commercio e saranno potentissimi. Rispetto alle versioni del 2021 presenteranno pochissimi miglioramenti estetici. L’esperienza utente finale quindi, non verrà stravolta ma sono migliorata in parte grazie a picco di particolari che saranno sicuramente graditi ai fan del brand.

Ipotizziamo che anche OPPO, vivo, ZTE, Asus e gli altri OEM cinesi rilasceranno nuovi gadget di fascia alta.

Anche se non sono Android, dobbiamo segnalare l’arrivo dei nuovi iPhone 14 che, a settembre, sconvolgeranno ancora una volta il mercato della telefonia mobile con nuovi elementi che siamo sicuri saranno dei Game changer del settore. Apple si dice che abbandonerà finalmente la tacca sui modelli pro è che inserirà una fotocamera da 48 megapixel a bordo dei suddetti dispositivi.

Capito bene quindi che scegliere un prodotto top oggi, può risultare un’impresa difficile, ma soprattutto non saggia se si pensa al debutto di queste ammiraglie. È vero anche che se si aspetta sempre il modello perfetto, alla fine non si compra nulla. La verità è che i modelli usciti finora sono tutti eccellenti, ma presentano tutti il processore Snapdragon 8 Gen 1 che va benissimo ma consuma troppo in termini energetici.

Cosa compreremmo noi? Sicuramente un flagship killer come il Motorola Edge 30 a 399,00€ su Amazon.

