Smartphone TCL da 256 GB al MINIMO STORICO su Amazon

Vuoi uno smartphone super economico senza sacrificare le prestazioni? Allora oggi è il tuo giorno fortunato. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello TCL 40 NXTPAPER a soli 169,90 euro, invece che 199,90 euro.

È vero che il 15% di sconto non è una roba pazzesca ma questo smartphone è già molto economico e quindi anche un piccolo ribasso è ottimo. Adesso puoi risparmiare ben 30 euro, perché buttarli via? Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

TCL 40 NXTPAPER al prezzo più basso, da prendere subito

Siamo indubbiamente davanti a uno smartphone di fascia bassa ma come potrai notare dalle specifiche che ora ti elenco non ti deluderà affatto. Intanto ha un bellissimo e generoso display da 6,78 pollici FHD+ con refresh rate da 90 Hz. Monta il performante Chipset MediaTek Helio G88 e una scheda grafica Mali-G52 MC2.

A supporto troviamo 8 GB di RAM e uno spazio di archiviazione da ben 256 GB che puoi addirittura espandere con una microSD fino a 1 TB. Possiede una spettacolare fotocamera con sensore principale da 50 MP e ha una batteria da 5010 mAh con ricarica rapida a 33W che arriva al 50% in appena 30 minuti.

Approfitta anche tu della promozione ma sii rapido perché andrà a ruba. Se vuoi uno smartphone che garantisca buone prestazioni spendendo il meno possibile questo dev’essere tuo. Per cui acquista subito TCL 40 NXTPAPER a soli 169,90 euro, invece che 199,90 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.