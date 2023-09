Smartphone sotto i 100€? Xiaomi Redmi A1 perfetto per tutti i giorni

Se hai un budget ridotto per acquistare un nuovo smartphone pensa che non devi neanche arrivare ai 100€. Utilizzi il telefono per qualche app, chiamate e messaggi? Beh, con Xiaomi Redmi A1 hai tutto questo a portata di mano senza scendere a compromessi.

Bello, comodo ed essenziale è il modello su cui puntare anche se stai pensando di rendere un po’ più smart un parente in età avanzata. Collegati su Amazon dove hai un’occasione unica: con 72€ lo fai diventare tuo. Il ribasso non è da sottovalutare.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Xiaomi Redmi A1: uno smartphone perfetto per tutti i giorni

Completo di tutto, questo Xiaomi Redmi A1 è la risposta alle tue ricerche se hai bisogno di uno smartphone essenziale ma comunque fluido e che non si blocchi. Con tutto al posto giusto ti concede un’esperienza ottima a buon prezzo.

Il display è ampio, colorato e luminoso. Alla vista non ha alcun difetto anzi, anche se riproduci video o devi visualizzare messaggi e testo ti trovi benissimo.

Come sistema operativo c’è Android con tanto di servizi Google per scaricare ogni applicazione a cui sei interessato. Dopodiché hai 32 GB di spazio che rendono l’utilizzo privo di intoppi.

Visto che non puoi farti mancare niente sappi che ci sono anche le fotocamere frontali e posteriori di ottima qualità per registrare e scattare foto o selfie. Infine non posso non riportare che la batteria ti porta fino a sera senza problemi di autonomia.

Non perdere la tua occasione e collegati immediatamente su Amazon per acquistare il tuo Xiaomi Redmi A1 a soli 72€ e risparmiare tanto.

