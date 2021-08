Una genialata. Con un supporto per smartphone così, potrai vedere lo schermo in formato gigante (rispetto a quello originale) godendo dei contenuti con dimensioni più ampie. Super sottile e portatile, lo porti a casa a 6€ circa da Amazon in gran sconto. Le spedizioni sono assolutamente gratis.

Smartphone: un ottimo supporto in gran sconto

Uno di quei gadget che non sai di volere fino a quando non li scopri. Questo eccellente dispositivo lo conoscono ancora in pochi, ma è divertentissimo, oltre che utile. Il suo scopo è infatti doppio: da una parte funziona come supporto mentre dall'altra, grazie allo speciale vetro ingranditore, ti permette di vedere lo schermo del tuo device in formato molto più grande.

Tutto quello che devi fare è aprirlo (quando è chiuso è super portatile), sistemare lo smartphone nell'apposito alloggiamento, e posizionarti dall'altra parte. Il display si vedrà immediatamente più grande e potrai anche regolare l'inclinazione. Il bello è che non servono batterie per sfruttarlo: sarà sempre pronto all'uso, ogni volta che ne avrai bisogno.

Un gadget tech, sfizioso e utile, che puoi regalare o regalarti con un investimento ridicolo. Portalo a casa a 6€ circa appena da Amazon e godi anche di spedizioni assolutamente gratis. Sii rapido però: le scorte sono in veloce esaurimento.

