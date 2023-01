Smartphone SAMSUNG perfetto per chiunque: poco più di 100€

Alla ricerca di uno smartphone perfetto per mamma o papà o per te che non hai grande esigenze? Non perdere di vista questo meraviglioso Samsung Galaxy A04s che con una spesa minima ti regala comunque un vero goiellino.

Grazie al ribasso del 32% su Amazon, oggi lo porti a casa con appena 122€. Fossi in te non aspetterei troppo tempo perché la promozione potrebbe terminare da un momento all’altro.

Ricorda, poi, che con le spedizioni firmate Prime non solo ricevi a casa il tuo pacco in tempi record ma anche in modo gratuito.

Samsung Galaxy A04s: lo smartphone che non ti fa pentire

Spendi poco ma hai tutto quello di cui hai bisogno a portata di mano. Con Samsung Galaxy A04S non perdi l’occasione ti avere in tasca uno smartphone di ultima fattura sempre pronto a soddisfarti.

Oltre ad avere un bel display ampio, con colori vividi e personalizzabile, questo smartphone ti regala una vista mozzafiato su applicazioni, giochi mobile e anche lo streaming.

32 GB di memoria completamente espandibili per non andare incontro a problemi. In più crei tutte le memorie che vuoi grazie alle fotocamere posteriori e frontali che ti fanno scattare fotografie degne di nota in un solo tap.

Neanche la batteria è da sottovalutare: con 5000mAh arrivi fino a sera con ancora tanto da consumare così se sai che dovrai stare fuori casa per tanto tempo, non dovrai neanche preoccuparti di portare dietro un power bank o un caricatore.

Cosa stai aspettando? Non perdere la tua occasione e porta immediatamente a casa il tuo Samsung Galaxy A04s a soli 122€ con il ribasso in corso.

Come sempre, le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.