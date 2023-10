Smartphone Samsung con batteria INFINITA a soli 108€ su Amazon

Per non spendere troppo e avere comunque uno smartphone completo di tutte le funzioni più importanti, compresa una tripla fotocamera e una batteria da 5000mAh, Samsung Galaxy A04s è perfetto.

E oggi puoi averlo su Amazon con un fantastico sconto che ti permette di portarlo a casa a soli 108,89 euro anziché i 179,99 richiesti di listino. Un risparmio a dir poco notevole.

Smartphone Samsung Galaxy A04s in offerta: la scheda tecnica

Una delle caratteristiche principali che rendono il Samsung Galaxy A04s un dispositivo eccezionale è il suo display Infinity-V HD+ da 6.5“. Grazie alla tecnologia HD+, questo smartphone offre un’esperienza visiva impeccabile. I tuoi contenuti saranno sempre resi in modo chiaro, nitido e brillante, che si tratti di guardare i tuoi film preferiti, sfogliare le foto o navigare sul web. Come avere un cinema portatile sempre a portata di mano.

Una delle lamentele più comuni riguardo agli smartphone è la durata limitata della batteria. Ma con il Samsung Galaxy A04s, questo non è un problema. Dotato di una batteria massiccia da 5.000 mAh (tipica), non dovrai più preoccuparti di rimanere senza carica a metà giornata. Che tu stia navigando in rete, giocando o utilizzando le app più esigenti, la batteria ti accompagnerà per ore senza problemi e può durare anche più di una giornata.

Se sei un appassionato di fotografia, il Galaxy A04s ti farà sorridere. Questo smartphone vanta una tripla fotocamera posteriore, con una fotocamera principale da 50 MP che cattura dettagli straordinari. Con la fotocamera Macro, puoi esplorare il mondo dei dettagli ravvicinati, mentre la fotocamera di Profondità aggiunge un tocco di professionalità ai tuoi ritratti. Sia che tu sia un esperto fotografo o un principiante, avrai a disposizione gli strumenti giusti per scattare foto sorprendenti.

Il Galaxy A04s non è solo potente, ma anche elegante. Il design presenta curve morbide e un corpo sottile che si adatta perfettamente alla mano. Inoltre, è disponibile in tre colori classici: Black, Green e White. Sia che tu preferisca uno stile sobrio o qualcosa di più audace, c’è una variante per tutti i gusti.

Nel cuore del Samsung Galaxy A04s batte infine un processore Octa-core che garantisce prestazioni fluide e reattive. Inoltre, la RAM fino a 3GB assicura che il multitasking non rappresenti alcun problema. Che tu stia giocando, navigando sui social media o lavorando su documenti, il Galaxy A04s è sempre pronto a rispondere alle tue esigenze.

L’offerta attuale su Amazon rende il Samsung Galaxy A04s un affare incredibile. Non lasciarti sfuggire questa opportunità di possedere uno smartphone potente, con un display eccezionale, una batteria duratura, un sistema fotografico avanzato e un design elegante, il tutto a un prezzo incredibile di 108,89€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.