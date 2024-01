Smartphone rugged in offerta su Amazon: indistruttibile e potente, oggi a meno di 95€

Il Blackview BV4800 è un avanzato rugged smartphone progettato per resistere anche alle sfide più impegnative. Questo telefono indistruttibile oggi è in offerta su Amazon a soli 94,99€.

Questo smartphone è conforme allo standard di protezione internazionale MIL-STD-810H, garantendo la massima resistenza alle cadute (fino a 1.5m), alla polvere e alle variazioni di temperatura. Inoltre, è impermeabile fino a 1.5m per 30 minuti, rendendolo ideale per affrontare situazioni impreviste.

Con uno schermo HD+ da 6.56 pollici e vetro Corning Gorilla Glass 3, il BV4800 offre una chiarezza visiva eccezionale e quattro modalità per adattarsi a diverse situazioni, tra cui la modalità notte, lettura e sonno.

La batteria ad alta capacità da 5180mAh garantisce una lunga durata, supportata da funzionalità come la modalità di risparmio energetico, la protezione di carica e la ricarica inversa in caso di emergenza.

Equipaggiato con Android 13 e Doke OS 4.0, questo telefono offre innovazioni come l’accelerazione rapida dell’avvio della RAM e la deframmentazione automatica del disco per prestazioni ottimizzate.

Con 4GB di RAM e 32GB di ROM (espandibili fino a 1TB), BV4800 offre prestazioni superiori in multitasking e ampio spazio di archiviazione per foto, video e file.

La fotocamera da 13MP+5MP con algoritmi ArcSoft assicura scatti professionali, inclusi modi come Panorama, HDR, Ritratto e Notte. Inoltre, il telefono offre funzionalità avanzate come Face ID, Android Auto, GPS avanzato e molto altro. Approfitta di questa offerta per un telefono che può affrontare qualsiasi sfida: acquistalo oggi a meno di 100€!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.