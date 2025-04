Smartphone Realme (6/128 GB e IP64): solo 94€ con l'offerta Amazon di oggi

Il Realme Note 60 è la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di uno smartphone low cost. Con la nuova offerta Amazon, infatti, è ora possibile acquistare il modello in questione con un prezzo scontato di 94 euro. Il dispositivo è dotato di 6 GB di RAM e 128 GB di storage oltre che di certificazione IP64. Si tratta di specifiche praticamente introvabili sotto i 100 euro. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.

Realme Note 60: un affare low cost

La scheda tecnica del Reale Note 60 presenta diversi elementi aggiuntivi rispetto a quanto si trova di solito in smartphone di fascia bassa. Tra le specifiche troviamo un display IPS LCD da 6,74 pollici con risoluzione HD+ e refresh rate di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone, inoltre, troviamo il SoC Unisoc Tiger T612 che viene supportato da ben 6 GB di RAM e 128 GB di storage. Da segnalare anche una fotocamera posteriore da 32 Megapixel e una fotocamera anteriore da 5 Megapixel. C’è spazio anche per la connettività Dual SIM oltre che per un sensore di impronte digitali laterale. Il sistema operativo è Android 14.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Realme Note 60, nella versione descritta, con un prezzo scontato di 94 euro. Lo smartphone di Realme diventa, in questo modo, un vero e proprio affare del mercato per tutti gli utenti alla ricerca di un nuovo modello economico. Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto.