Smartphone prestante a 88€ invece di 159€? Si, con un TRUCCO

Smartphone nuovo, ma serve strizzare l'occhio al budget? Un device che non sia una delusione, ma anzi sorprenda per le prestazioni? Ho la soluzione e si trova su Amazon: l'ottimo medio di gamma TCL 20SE puoi averlo a 88€ circa appena invece di 159,90€. Godi anche di spedizioni rapide e gratis e la soddisfazione è garantita.

Come fare? Semplicissimo: basta approfittare della promozione del momento e del trucchetto che sto per mostrarti.

Smartphone interessante, prezzo ridicolo: trucco su Amazon

Un device dotato di ampio display da 6,82″ con buona risoluzione, una batteria enorme da 5000 mAh, tanto spazio di archiviazione (64GB) e un comparto fotografico composto da ben 4 sensori.

Uno smartphone che è pronto a sorprenderti perché non manca di avere anche un processore octa core Snapdragon, supportato da 4GB di RAM. Si tratta della classica chicca Amazon, che resta nascosta finché non ci sono forti sconti come questo.

A meno di 100€ è praticamente impossibile trovare uno smartphone altrettanto prestante: un dispositivo che, una volta provato, non crederai di aver pagato così poco. A garanzia della qualità, il celeberrimo brand TCL.

Come anticipato, applicando un piccolo escamotage (testato personalmente) puoi portare a casa questo interessante device a 88€ invece di 159€. In buona sostanza, basta affiancare allo sconto già applicato, una nuova promozione Amazon, che ti regala un buono di 10€ su una selezione di prodotti. L'unica condizione è quella di far recapitare il tuo pacco presso un punto di ritiro autorizzato: un piccolo compromesso, al quale vale la pena senz'altro scendere.

Pronto a scoprire come avere il massimo risparmio su TCL S20SE? Ecco:

verifica di essere idoneo a partecipare alla promozione (se aprendo la pagina vedi le istruzioni, allora sei idoneo);

metti nel carrello il tuo nuovo terminale;

prima di completare l'ordine, seleziona un punto di ritiro autorizzato (puoi sceglierlo nella sezione dei tuoi indirizzi, in basso);

applica il codice “10PRENDI” prima di completare l'ordine.

Come vedi nello screenshot, seguendo correttamente gli step, ottieni il massimo dello sconto e porti a casa un ottimo smartphone a prezzo ridicolo. Sii rapido però: promozione a tempo limitato.