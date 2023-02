Smartphone pieghevoli: diminuisce l'interesse, spedizioni in calo

Il mercato degli smartphone pieghevoli è in crisi? Per la prima volta dopo tempo sono calate le spedizioni dei device foldable. Il dato fa riferimento al periodo del quarto trimestre dell’anno; nello specifico, le vendite del meraviglioso Galaxy Z Fold4 (il re del settore) sono scese del 50%.

Come detto, questo settore è in espansione da diverso tempo perché i brand protagonisti stanno portando nuove iterazioni sugli scaffali di tutto il mondo: pensiamo a Honor, Vivo, Huawei, Xiaomi, Samsung, OPPO e non solo. Le tecnologie aumentano, i design si affinano sempre più e la crescita è stata costante… fino ad ora. L’ultimo rapporto di DSCC (Display Supply Chain Consultants) suggerisce che c’è stato, incredibilmente, un calo delle spedizioni negli ultimi mesi dell’anno scorso. Le motivazioni potrebbero esser tante, ad ogni modo.

Smartphone pieghevoli: il mercato è in crisi?

Stando a quanto afferma il report, si apprende che le vendite sono calate quasi della metà rispetto al trimestre precedente e, rispetto allo stesso periodo nel 2021, del 26%. Certo, non dovete pensare male: le battute d’arresto ci sono e anche più spesso del previsto. Infatti, nell’anno corrente, il numero di pieghevoli è cresciuto del 62% e sicuramente, con l’arrivo dei nuovi attori, questo valore è destinato ad aumentare.

Samsung è l’azienda leader, con una quota di mercato pari all’83% ma con l’arrivo di OPPO, Motorola, Honor, Vivo nel mercato internazionale, dovrà veramente lottar duro per mantenere la leadership.

Si apprende poi dal rapporto, che la serie iPhone 14 ha messo in crisi il mondo dei pieghevoli di Samsung nell’ultimo periodo dell’anno, ma ripetiamo: è tutto normale. Non è calato l’interesse da parte degli utenti, ma ci sono altre motivazioni più complicate dietro. Il pieghevole più venduto invece? Il Galaxy Z Flip4 di Samsung che trovate su Amazon a soli 877,99€ con spese di spedizione incluse nel costo del device. C’è anche il caricatore in omaggio.

