Smartphone o tablet come un vero COMPUTER: 4 gadget ECONOMICI (da 3€ a 15€)

Il tuo tablet o smartphone Android nasconde un segreto, direttamente dove c’è la sua porta USB C, normalmente usata solo per la ricarica. Sai che puoi farci molto di più? In abbinata al Bluetooth, è tutto quello che ti serve per trasformare il tuo device in un vero e proprio computer. Basterà collegare qualche accessorio, super economico, e poi sarai pronto a utilizzarlo come faresti con un PC, dando un vero boost alla produttività.

Pronto a scoprire cose che nemmeno pensavi di poter fare con i tuoi dispositivi? Eccole tutte.

Il primo accessorio, adesso in sconto a un prezzo assurdamente basso, è questo hub USB C 5 in 1. Ti serve proprio lui per partire. Infatti, dopo averlo collegato, ti offrirà: 3 porte USB A (standard) per collegare periferiche come stampanti, schede di rete, memorie esterne e non solo. Ancora, ti offrirà una porta USB C per poter mantenere la carica di smartphone o tablet, anche mentre lavori. Infine, chicca delle chicche, una porta HDMI: grazie a lei, potrai proiettare su grande schermo il contenuto del display del tuo device. Sarà molto più comodo lavorare. Questo accessorio è fondamentale per usare i tuoi dispositivi come non hai mai fatto prima. Spunta il coupon in pagina e prendilo a 9€ circa appena: un prezzo bassissimo.





Il secondo accessorio è un comodissimo supporto multiuso, perfetto per appoggiare il tuo dispositivo. In questo modo, se non lo colleghi a un display più grande, potrai lavorare direttamente. Ultra portatile, in promozione lo prendi a 6,99€ appena.





Il terzo prodotto è fondamentale per il massimo della produttività: una bellissima tastiera Bluetooth sottile e super portatile, dotata ovviamente di batteria integrata ricaricabile. In sconto, la prendi a 15,99€ soltanto.





A seguire, imperdibile, un mouse wireless. Grazie all’hub USB, potrai collegarlo a una delle porte USB A a tua disposizione. In gran sconto, lo prendi a 5,99€ appena.





Come vedi, con pochissimo euro puoi portare a casa accessori indispensabili, che – combinati insieme – ti permetteranno di ottenere un vero e proprio PC a partire da smartphone o tablet. Li trovi tutti su Amazon e le spedizioni sono anche rapide e gratuite, se sei abbonato ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.