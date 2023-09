Smartphone Nokia C2: la scelta economica perfetta è in offerta

Nokia C2 è la risposta perfetta a tutti coloro che sono in esigenza di avere uno smartphone Android elegante, dal buon display, ottima fotocamera, potente batteria senza spendere troppo. Grazie allo sconto Amazon puoi pagarlo ancora meno: solo 75,90 euro. Si tratta però di un prezzo a tempo limitato: approfittane prima che finisca.

Nokia C2 in offerta: la scheda tecnica

Il Nokia C2 2nd Edition è progettato per durare nel tempo. Il suo robusto chassis interno in metallo offre una protezione extra, garantendo che il tuo smartphone rimanga al sicuro anche in situazioni difficili. Inoltre, con 2 anni di aggiornamenti software trimestrali, puoi essere sicuro di avere sempre le ultime patch di sicurezza e le funzionalità più recenti a tua disposizione. Questo ti permette di utilizzare il tuo smartphone con la massima tranquillità.

Il display da 5,7 pollici è generoso e si adatta facilmente alla tua mano. Questo ti offre un’esperienza di visualizzazione nitida e confortevole, che rende la navigazione, la visualizzazione di contenuti e la gestione delle app estremamente semplici. Con questo dispositivo, avrai accesso a un mondo di nuove possibilità.

Dotato del sistema operativo Android 11 Go Edition, il Nokia C2 2nd Edition offre prestazioni fluide e affidabili. Il processore Quad-Core, la RAM da 2 GB e la memoria interna da 32 GB espandibile con una scheda MicroSD fino a 256 GB ti consentono di eseguire le tue app preferite, scattare foto e conservare i tuoi contenuti senza problemi.

Se ami scattare foto, il Nokia C2 2nd Edition ti offre una fotocamera posteriore da 5 MP con flash LED per catturare momenti speciali anche in condizioni di scarsa illuminazione. La fotocamera frontale da 2 MP con flash è perfetta per selfie luminosi e divertenti. Puoi catturare e condividere i tuoi ricordi in modo semplice e divertente.

Non perdere l’opportunità di possedere uno smartphone Nokia di alta qualità a un prezzo così conveniente. Aggiungilo al carrello prima che scada l’offerta e completa l’ordine.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.