Smartphone con il miglior rapporto qualità prezzo? Samsung Galaxy A14

Se sei fra coloro che vuole uno smartphone di fascia medio bassa, in modo da spendere il meno possibile, e vuoi sapere quale sia il migliore in commercio, ecco la risposta: Samsung Galaxy A14. Ora se vai su eBay lo puoi acquistare a soli 147 euro, invece si 229,90 euro.

Quindi, già è uno smartphone pensato per chi vuole spendere poco, pur garantendo ottime prestazioni, e adesso è anche in sconto e risparmi quasi 83 sul totale. Davvero una follia da non perder per nessuna ragione al mondo. Per cui fai presto perché ci sono poche unità disponibili a questa cifra.

Samsung Galaxy A14: entry level da urlo a prezzo basso

È chiaro che nessuno vuole avere uno smartphone spazzatura, benché voglia risparmiare. E infatti qui siamo di fronte a un’eccellenza nonostante il prezzo irrisorio. Dotato di uno splendido display PLS LCD da 6,6 pollici con risoluzione FHD+ e un tocco molto sensibile e fluido.

Ha una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP dotata di autofocus e zoom da 10x. Possiede un ottimo processore Octa-core supportato da 4 GB di RAM e, in questa versione, da 128 GB di memoria interna espandibile fino a 1 TB. È Dual Sim e possiede una batteria bella grande, da 5.000 mAh, che si ricarica rapidamente.

Non c’è davvero tempo da perdere perché a questa cifra lo vorranno tutti. Quindi prima che sia tardi vai su eBay e aggiungi al tuo carrello Samsung Galaxy A14 a soli 147 euro, invece si 229,90 euro. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi.

