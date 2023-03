Smartphone in doccia: la genialata da 10€ SPOPOLA su Amazon

Ti piacerebbe usare lo smartphone in doccia o magari per guardare i social mentre sei nella vasca da bagno? Ecco, con questo geniale gadget, puoi assicurare al muro il tuo device e – contemporaneamente – proteggerlo dal contatto accidentale con l’acqua. Infatti, il tuo terminale viene posizionato al suo interno, ben protetto pur mantenendo il touchscreen perfettamente funzionante. Un prodotto incredibilmente semplice da utilizzare, che su Amazon costa anche pochissimo: completa l’ordine al volo per prenderlo a 10€ circa appena con spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Supporto smartphone per doccia: la genialata conquista Amazon

Un prodotto decisamente particolare, che fissi al muro utilizzando la potente ventosa integrata sul posteriore e poi utilizzi quotidianamente durante i tuoi momenti di relax. Posizionalo come preferisci: puoi orientare lo schermo in orizzontale o verticale. Potrai addirittura concederti la visione di un film mentre fai la doccia.

Non dovrai più preoccuparti del contatto accidentale del tuo smartphone con l’acqua, potrai utilizzarlo senza avere paura che si rovini e non solo: si occuperò il supporto di tenerlo ben fisso al muro. Prova adesso questo spettacolare gadget, che su Amazon non potrebbe essere più economico: completa l’ordine al volo per portarlo a casa a 10€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce, la disponibilità è super limitata.

