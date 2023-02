Smartphone con porta USB C? Questo accessorio da 13€ lo trasforma in un PC

Questo geniale accessorio è perfetto per il tuo smartphone dotato di ingresso USB C. Basterà collegarlo e in un attimo otterrai una serie di porte aggiuntive per sfruttare il tuo dispositivo come fosse un PC. Infatti, potrai usare i due ingressi USB A per collegare periferiche come mouse, hard disk esterni, tastiere e altri prodotti. Ancora, il terzo ingresso è un lettore di memorie esterne: puoi inserire direttamente microSD oppure SD. Naturalmente, questo geniale gadget è compatibile anche con tablet e PC portatili, purché dotati di ingresso USB C.

Un accessorio di alta qualità, con cavo piatto e una struttura pensata per resistere nel tempo. Non perdere l’occasione di portare a casa questo utilissimo accessorio con sconto assurdo da Amazon: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per accaparrarti questo accessorio a 13€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione super limitata.

Un prodotto unico nel suo genere. Super portatile, ma dotato di tutto quello che serve per permettere ai tuoi dispositivi di esprimere al massimo il loro potenziale. Colleghi periferiche di ogni tipo e memorie esterne in un attimo.

Porta adesso a casa questo spettacolare accessorio e rendi il tuo smartphone USB C molto simile a un PC. Spunta il coupon in pagina su Amazon e prendilo adesso a 13€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.