Smartphone con Android 13, DOPPIA OFFERTA: oggi lo paghi meno di 80€

Il Blackview Wave6C, attualmente in offerta su Amazon con uno sconto del 33% e un coupon aggiuntivo di 20€, rappresenta una scelta ideale per chi cerca un dispositivo versatile e dal design accattivante. Grazie a questa straordinaria offerta di Amazon, oggi questo smartphone con Android 13 all’avanguardia può essere tuo a meno di 80€! Per riscattare il buono ti basterà spuntare la casella che si trova sotto al prezzo del prodotto.

Il telefono si distingue per il suo nuovo design a gradiente, disponibile in tre affascinanti colori: Nero Notte, Blu Menta e Viola Lilla. Questo dettaglio conferisce un tocco distintivo e rende il telefono un regalo ideale per la famiglia.

Dotato di uno schermo da 6.5” HD+Waterdrop, il Wave6C offre colori vividi e luminosità grazie alla tecnologia Incell. La frequenza di aggiornamento di 60Hz assicura una navigazione fluida e tre modalità di comfort visivo si adattano alle diverse situazioni.

Con una batteria potente da 5100mAh, il telefono garantisce fino a due giorni di utilizzo normale. Leggero (191g) e sottile (9.7mm), il telefono è facile da maneggiare e perfetto per chi è sempre in movimento. La doppia SIM 4G e la compatibilità con tutti gli operatori europei assicurano una connettività affidabile.

Il sistema operativo Android 13, personalizzato da Blackview con Doke OS 4.0 GO, offre un’esperienza utente intuitiva e aggiornamenti regolari. La combinazione di 4GB di RAM e 32GB di ROM (espandibili fino a 1TB) consente di eseguire molteplici applicazioni contemporaneamente e di archiviare numerosi file.

Il comparto fotografico include una doppia fotocamera posteriore da 8MP e 5MP, con funzionalità avanzate come la modalità Panorama, HDR, Ritratto e notturna. La fotocamera anteriore da 5MP supporta lo sblocco facciale per un accesso rapido al telefono. La connettività audio e la ricezione del segnale sono ottimizzate per un’esperienza multimediale coinvolgente. Infine, il telefono supporta la navigazione GPS, GLONASS e Galileo per un posizionamento preciso.

Approfitta di questa offerta per acquistare il Blackview Wave6C Smartphone che unisce design accattivante, prestazioni solide e una batteria affidabile a un prezzo fortemente scontato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.