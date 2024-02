Smartphone Android in offerta a soli 90€: grandi prestazioni, prezzo imbattibile

Il Blackview A52Pro è uno smartphone con Android 13 all’avanguardia: attualmente è in offerta ad un prezzo imbattibile. Dotato di un design elegante e moderno, questo smartphone offre prestazioni di alto livello e funzionalità avanzate per soddisfare le esigenze quotidiane degli utenti.

Con una vasta gamma di colori tra cui scegliere, tra cui il Nero Polare, il Verde Vitalità e il Blu Ghiaccio, il Blackview A52Pro si adatta al tuo stile personale. Con una texture opaca sulla superficie e un design ergonomico con bordi piatti, questo smartphone si distingue grazie ad un look estremamente carismatico.

Con una memoria RAM da 8GB e una memoria interna da 128GB espandibile fino a 1TB tramite Micro SD, il Blackview A52Pro offre prestazioni veloci e spazio di archiviazione sufficiente per le tue app, foto, video e altro ancora. Il processore octa-core garantisce un multitasking fluido senza ritardi, consentendoti di passare facilmente da un’app all’altra.

Dotato del sistema operativo Android 13, il Blackview A52Pro offre un’esperienza utente ottimizzata con funzioni intuitive e controlli fluidi. Lo schermo HD+ da 6.52″ con frequenza di aggiornamento di 90Hz offre immagini vivide e reali, mentre la fotocamera principale da 13MP cattura momenti fantastici con molteplici modalità di scatto.

La batteria da 5180mAh garantisce fino a 2 giorni di utilizzo normale, mentre il supporto per il 4G Dual SIM assicura una connessione stabile ovunque tu vada. Con lo sblocco facciale e delle impronte digitali, puoi accedere rapidamente al tuo smartphone in modo sicuro e conveniente. Il Blackview A52Pro è dotato di un sistema di navigazione 4 in 1 per un posizionamento più rapido e preciso.

Il Blackview A52Pro è uno smartphone versatile e affidabile che offre prestazioni elevate e funzionalità avanzate a un prezzo conveniente. Approfitta dell’offerta attuale e ottieni questo smartphone Android 13 ad un prezzo vantaggioso di appena 90,24€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.