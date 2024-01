Smartphone Android in offerta a soli 79,99€ su Amazon: il re del rapporto qualità prezzo

Il Blackview A52 è uno smartphone equipaggiato con Android 12 GO e caratterizzato da un design leggero e di classe. Il suo più grande punto di forza? Un rapporto qualità-prezzo imbattibile. Oggi su Amazon lo paghi appena 79,99€. Con un peso di 183g e uno spessore di 9.05mm, si presenta con finiture lucide e riflessi profondi, disponibile in tre colori freschi: Grigio Polare, Blu Ghiaccio e Verde Vitalità.

Lo schermo da 6.5 pollici con risoluzione HD+ e luminosità di 380nits offre colori vivaci e nitidezza anche sotto la luce diretta del sole. Il telefono è progettato con uno schermo Waterdrop per un aspetto elegante. Inoltre, la dimensione del carattere e del display è regolabile per una maggiore comodità.

Dotato di una batteria da 5180mAh, il Blackview A52 è in grado di soddisfare le esigenze quotidiane e offre una gestione intelligente della batteria AI. La fotocamera posteriore da 13MP+5MP supporta diverse modalità di scatto come panorama, ritratto e time-lapse. La funzione Face ID assicura uno sblocco veloce in soli 0,1 secondi. Il telefono supporta anche GPS, GLONASS e navigazione Beidou per un posizionamento veloce.

Con 3GB di RAM e 32GB di ROM (espandibile fino a 1TB tramite microSD), il telefono offre prestazioni fluide e sufficiente spazio di archiviazione. Con il sistema operativo Android 12 e la personalizzazione Doke 3.0, l’A52 garantisce un’esperienza utente ottimizzata.

Il telefono supporta dual SIM 4G, 5G Wifi, Bluetooth 4.2 e viene fornito con una custodia protettiva gratuita. Blackview offre anche una garanzia di due anni per una doppia protezione. Approfitta dell’offerta speciale su Amazon e acquistalo a solo 79,99€.

