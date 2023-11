Smartphone Android a soli 70?! Sì, con questa SUPER offerta di Amazon

Il Ulefone Note 15 è attualmente in offerta a soli 85€, con un ulteriore sconto di 15€ grazie a un coupon. Questo smartphone offre un set di funzionalità avanzate, tra cui una generosa RAM da 5GB, uno schermo HD+ da 6,2 pollici, una batteria da 4400 mAh e il sistema operativo Android 12 GO.

Il Ulefone Note 15 vanta una potente combinazione di 5GB di RAM e 32GB di memoria interna (espandibile fino a 64GB tramite scheda TF). Questa configurazione offre prestazioni fluide e sufficiente spazio di archiviazione per soddisfare le esigenze quotidiane degli utenti. Il processore quad-core garantisce un funzionamento efficiente e reattivo.

Equipaggiato con l’ultimo sistema operativo Android 12 GO, questo smartphone offre un’esperienza Android pulita e senza fastidiosi annunci pubblicitari. La privacy e la sicurezza sono garantite grazie al nuovo meccanismo di protezione implementato nel sistema operativo. Lo schermo HD+ da 6,2 pollici con tacca a goccia offre un’esperienza visiva rivoluzionaria con una chiarezza, un colore e un dettaglio eccezionali.

Il corpo sottile 3D da 8,9 mm conferisce al telefono un aspetto elegante e moderno. La batteria da 4400 mAh garantisce un utilizzo prolungato senza preoccupazioni di scaricare rapidamente il telefono. Con una durata fino a 200 ore in standby, il Ulefone Note 15 si distingue come un telefono economico di base con un eccellente rapporto qualità-prezzo. Il telefono offre modalità specializzate per anziani e bambini, rendendolo adatto a diverse fasce d’età.

La modalità anziani semplifica l’interfaccia e riduce i contenuti non graditi per facilitarne l’uso, mentre la modalità bambini consente un controllo genitoriale sui giochi e il tempo trascorso sul dispositivo.

Con tre slot per schede indipendenti per 2 Nano SIM e 1 scheda TF, non è necessario cambiare frequentemente le carte. Il supporto per la ricezione di messaggi e la navigazione in Internet durante le chiamate attraverso la funzione Dual SIM Dual Standby rende questo telefono versatile e adatto alle esigenze globali.

Il Ulefone Note 15, attualmente disponibile a soli 70€, grazie ad uno sconto aggiuntivo di 15€, è un telefono cellulare che offre un equilibrio tra prestazioni, durata della batteria e funzionalità avanzate. Se stai cercando un dispositivo affidabile e conveniente, questa offerta potrebbe essere la soluzione perfetta per te. Non fartela scappare!

