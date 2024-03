Smartphone Android 13, offerta lampo: tuo a meno di 90€

Il Doogee N50S è un ottimo budget smartphone pensato per chi vuole il meglio dell’esperienza Android ad un prezzo incredibilmente conveniente. Grazie all’offerta di Amazon che ti segnaliamo oggi, questo avanzato smartphone entry-level può essere tuo a meno di 89,99€, contro un prezzo di listino di ben 149,99€. Esatto, risparmi ben il 40% sul suo normale prezzo.

Equipaggiato con 9GB di RAM (4GB di RAM effettiva e 5GB di RAM virtuale espandibile), il DOOGEE N50S garantisce prestazioni multitasking fluide e reattive, grazie anche al processore octa-core T606. Questo setup permette di gestire con facilità le applicazioni più esigenti e di passare da un’attività all’altra senza interruzioni, assicurando un’esperienza d’uso ottimale sia per il lavoro che per l’intrattenimento.

Con 128GB di memoria interna espandibile fino a 1TB tramite scheda TF, lo spazio di archiviazione non sarà mai un problema, consentendo di conservare una vasta libreria di app, foto, video e documenti senza preoccupazioni. La capacità di espansione garantisce inoltre che lo smartphone possa adattarsi alle crescenti esigenze di spazio di archiviazione nel tempo.

Il display da 6,52 pollici offre un’ampia area di visualizzazione con un rapporto schermo-corpo del 91%, rendendo ogni immagine e video un piacere per gli occhi. La risoluzione di 720×1600 assicura che i contenuti siano visualizzati con chiarezza e dettaglio, mentre gli altoparlanti 1217 arricchiscono l’esperienza multimediale con un audio di qualità superiore.

Dal punto di vista fotografico, la fotocamera principale da 20MP e quella frontale da 8MP offrono ampie possibilità creative, dalla fotografia panoramica al ritratto, fino ai selfie abbelliti dall’HDR. Queste caratteristiche rendono il DOOGEE N50S uno strumento versatile per catturare momenti indimenticabili in ogni condizione di luce.

La batteria da 4200mAh, insieme al supporto alla ricarica rapida 5V/2A e alla ricarica inversa OTG, assicura una lunga durata d’uso, mentre il design sottile e leggero rende il telefono comodo da tenere e trasportare. Infine, con l’ultimo sistema operativo Android 13, il DOOGEE N50S offre un ambiente sicuro e aggiornato, con controlli avanzati sulla privacy per proteggere gli utenti.

L’N50S a 89,99€ è una scelta eccellente per chi cerca uno smartphone economico senza rinunciare a prestazioni, capacità di archiviazione, qualità fotografica e design. Rappresenta un equilibrio perfetto tra valore e qualità, rendendolo ideale per gli utenti attenti al budget che desiderano comunque godere delle ultime innovazioni tecnologiche. Non perdere questa offerta strepitosa di Amazon e acquistalo oggi risparmiando!