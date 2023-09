Smartphone Alcatel Dual SIM in SUPER OFFERTA: solo 56€ su Amazon

Se hai bisogno di uno smartphone a basso costo, dual SIM, con un ottimo schermo e una potente batteria abbiamo la soluzione che fa per te. Si chiama Alcatel 1 e grazie allo sconto Amazon oggi te lo porti a casa ad un prezzo ridicolo: solo 56 euro. Un’inezia per un dispositivo che ti offre tutto quello che serve per le funzionalità ed esigenze di base.

Smartphone Alcatel in offerta: la scheda tecnica

Alcatel 1 è alimentato dal sistema operativo Android 11 Go edition, progettato per offrire prestazioni fluide e consumare poche risorse. Avrai accesso a tutte le funzionalità essenziali di Android in un pacchetto leggero ed efficiente.

Nonostante il suo prezzo accessibile, questo smartphone è dotato di una fotocamera posteriore da 5 Megapixel con flash e di una fotocamera anteriore da 2 Megapixel con flash. Sarai in grado di scattare foto e selfie decenti in qualsiasi momento.

Il display da 5 Pollici FWVGA+ con rapporto di aspetto 18:9 offre un’esperienza di visualizzazione nitida e chiara. È il formato perfetto per tenere lo smartphone comodamente in mano e per la visualizzazione di contenuti essenziali.

Con 16 GB di memoria interna, avrai spazio sufficiente per installare le tue app preferite e salvare foto e video. Inoltre, la memoria è espandibile tramite una scheda MicroSD da 32 GB per soddisfare le tue esigenze di archiviazione.

Lo smartphone Alcatel 1 supporta il Dual SIM, il che significa che puoi utilizzare due schede SIM contemporaneamente. Questo è particolarmente utile se desideri separare le chiamate personali e professionali o se viaggi spesso all’estero.

Se stai cercando uno smartphone economico per le tue esigenze quotidiane, Alcatel 1 è insomma un’opzione da considerare seriamente. Con il suo sistema operativo ottimizzato, fotocamere decenti e un design compatto, è perfetto per chi cerca un dispositivo essenziale senza spendere una fortuna.

Non perdere l’occasione di acquistare lo smartphone Alcatel 1 a soli 56 euro su Amazon. Questa è un’offerta a tempo limitato, quindi assicurati di coglierla al volo prima che sia troppo tardi.

