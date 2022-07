Smartphone a 99 euro: 3 modelli da comprare oggi

Gli smartphone di fascia molto bassa sembrano svaniti nel nulla, sono pochi i brand che credono ancora in questo segmento di mercato. Oggi vi indichiamo 3 smartphone in offerta a meno di 100 euro, con lo scopo di accontentare quella fetta di utenza interessata soltanto alle funzioni base di un dispositivo mobile.

Certo, esistono ancora i feature phone, ma anche per i meno esigenti oggigiorno è indispensabile avere accesso ad internet, ai social network e ad alcune app di messaggistica, come WhatsApp, Telegram e Facebook Messenger. Ecco perché i cellulari non smart non vanno bene per tutti e c’è ancora la necessità di avere sul mercato smartphone molto economici.

Smartphone fino a 99€

Xiaomi Redmi 9A

Quando si parla di prezzi democratici non possiamo escludere Xiaomi dall’equazione, questo Redmi 9A ha un design moderno, un ampio schermo e supporta il dual sim. L’hardware è abbastanza potente per svolgere le funzioni base di uno smartphone, come chiamate, chat e navigazione web. Questo modello è disponibile in offerta su Amazon a 89,99€.

Blackview A55

Anche Blackview non abbandona la fascia bassa, proponendo un entry level davvero interessante, con un design moderlo e con ben 3 fotocamere. Oltre all’ampio display da 6.5″ e al supporto dual sim, questo smartphone economico ha una batteria da ben 4.780 mAh, più che sufficiente per diversi giorni di utilizzo blando e 2 giornate intere di uso intenso. Oggi su Amazon costa 99,99€, con il 17% di sconto.

Nokia C2 2nd Edition

Anche Nokia contribuisce a tenere in vita gli smartphone entry level con il suo C2 2nd Edition. Oggi su Amazon è possibile acquistare questo Nokia in offerta a 89,99€, con il 18% di sconto.

