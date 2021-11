Smartband nuovo? Bastano 7€ su Amazon, occasione TOP

Cerchi uno smartband nuovo, che non costi un patrimonio? Qualcosa da tenere al polso ogni giorno per controllare notifiche, sport e salute? Su Amazon, un dispositivo così puoi trovarlo a 7,99€ appena con spedizioni assolutamente gratuite. Come? Facilissimo: mettilo nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “J4QUXZ4A”. Puoi scegliere fra una serie di colori quello che più ti piace (blu, nero, rosso, verde acqua o viola).

Smartband in gran sconto su Amazon

Un dispositivo naturalmente non top di gamma, ma comunque in grado di rispondere a tutte le tue esigenze. Dal polso puoi gestire tutte le notifiche ricevute sullo smartphone al quale lo avrai abbinato in Bluetooth.

Mentre ti alleni, puoi fare affidamento su di lui come valido activity tracker. Tieni traccia di passi, calorie e distanza senza alcun problema. Successivamente, puoi scaricare tutti i dati all'interno dell'applicazione per il tuo device.

Per finire, attenzione anche alla salute: battito cardiaco, pressione sanguigna, qualità del riposo notturno e non solo. Tutto sotto controllo.

Insomma, questo smartband è un wearable perfetto per il quotidiano. Un dispositivo da polso, valido come assistente per tutti i giorni. Non perdere l'occasione di portarlo a casa a 7,99€ appena da Amazon: mettilo nel carrello e – prima di completare l'ordine – applica il codice “J4QUXZ4A”. Le spedizioni sono assolutamente gratuite.