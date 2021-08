Questa smartband favolosa prodotto da AITES è in promozione su Amazon a un prezzo esclusivo. Grazie al ribasso in atto, te la puoi portare a casa a soli 22,99€. Oltre che un vero e proprio affare, le spedizioni sono persino gratuite così la ricevi velocemente e senza pagare neanche €1 in più.

Smartband che devi avere per forza al tuo polso

Avere una smartband al polso è un modo intelligente poter tenere traccia di tutti i propri movimenti senza doversi per forza portare dietro uno Smartwatch più ingombrante. Nonostante sia di dimensioni ridotte, non ti fa mancare nulla ed è proprio questo il suo punto forte. Disponibile in colorazione si adatta ad ogni tuo stile.

Il display dalla forma allungata ti permette di avere una visione pressoché perfetta di tutti i contenuti. Ovviamente a colori e in più puoi personalizzarla come meglio credi grazie ai quadranti disponibili.

Al suo interno trovi tanti sensori che sono dedicati sia tracciamento dei dati relativi al benessere che allo sport. Infatti ti basta portarla al polso con abitudine per poter ottenere informazioni sia sulla frequenza cardiaca che sulla qualità del sonno. D'altra parte, le modalità sportive sono numerose e ti consentono di tenere traccia di tutte le attività che pratichi. Grazie alla sua impermeabilità, la puoi utilizzare a contatto con l'acqua senza alcun problema quindi non aver paura neanche di lavarsi le mani se la porti al polso con costanza.

Tra le altre caratteristiche che meritano una citazione ci sono notifiche Smart con le quali rimani sempre aggiornato su messaggi e chiamate. Infine questo modello si mette a disposizione una batteria veramente eccezionale e che durerà giorni e giorni.

Acquista questa smartband su Amazon a soli 22,99€. Con i servizi prime garantiti la ricevi in appena 24-48 ore se possiedi un abbonamento. Se invece sei cliente standard puoi sempre optare per le consegne nei punti di ritiro per averle gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Smartwatch