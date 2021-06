Tempo scaduto! Con la fine della giornata di oggi, terminano le due settimane di grandi sconti che Amazon ha annunciato per il mondo delle smart tv. Resta dunque soltanto un'ultima opportunità: chi sceglie oggi il proprio modello può mettersi in tasca sconti a doppia cifra e modelli di ultima generazione a prezzo d'occasione.

Smart TV, ultimo giorno di grandi sconti

Per facilitare e velocizzare la scelta dei migliori modelli, abbiamo messo in fila le migliori offerte in assoluto, raggruppandole per ampiezza dello schermo. Così facendo ognuno può sfogliare la vetrina partendo da quelle che abbiamo giudicato essere le migliori opportunità, quelle da cogliere davvero al volo se il tuo salotto ha bisogno di una nuova tv in vista dei prossimi Europei di Calcio che stanno per cominciare.

Ecco le offerte selezionate:

Meno di 43 pollici

Samsung AU7190 ( 399 euro 479 euro , -17% )

, ) Sony KD43XH8096PBAEP ( 499 euro 799 euro , -38% )

, ) Hisense 43AE7000F (349,99 euro 409 euro , -14%)

Da 49 a 58 pollici

Da 60 a 100 pollici

E per l'audio…

A mezzanotte gli sconti scadono ed i prezzi tornano al loro livello di listino: non c'è più tempo, bisogna scegliere. Oggi. Ora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

