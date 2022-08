Smart TV Samsung UHD 4K 50 a prezzo REGALO: offertaccia eBay (-37%)

Inutile girarci attorno: la smart TV Samsung UHD 4K da 50” in offerta su eBay al prezzo più basso del web è un’occasione più unica che rara per mettere in salotto una televisione che saprà garantirti ore e ore di intrattenimento di altissima qualità e senza limiti. Ad appena 299€, infatti, grazie allo sconto del 37%, la smart TV Samsung è pronta a soddisfare tutte le tue personali esigenze in termini di esperienza visiva durante la fruizione di contenuti multimediali.

C’è una parola magica che descrive la strepitosa qualità del pannello di questa smart TV: Crystal Display. Si tratta di una particolare tecnologia che assicura una resa cromatica nitida e brillante in ogni situazione; i colori sono sempre equilibrati e ottimizzati, i bianchi sono luminosi e la qualità generale d’immagine è sempre di altissimo livello.

La smart TV Samsung UHD 4K da 50” crolla del 37% su eBay: affare d’oro imperdibile

Inoltre, la televisione di Samsung è anche un polo d’intrattenimento di primo livello, anche per il gaming. La funzione Game Enhancer, infatti, ottimizza il pannello 4K per ridurre al minimo l’input lag e offrirti un’esperienza di gioco appagante e coinvolgente in ogni momento.

Acquista subito la smart TV di Samsung fintanto che è ancora in sconto su eBay a prezzo ridicolo. Solo per oggi puoi riceverla direttamente a casa con il 37% di sconto; inoltre, solo su eBay puoi acquistarla con PayPal e pagarla in 3 comode rate senza interessi e senza busta paga.

