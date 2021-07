La smart TV Samsung della serie Crystal UHD è in promozione su Amazon a 559,00€. Il ribasso del 30% ti permette di acquistarla a un prezzo sbalorditivo, ossia con 240,00€ di sconto effettivo.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Goditi la TV su uno schermo eccezionale: Samsung Smart TV

La Smart TV di Samsung ti regala emozioni indescrivibili: grazie al suo pannello ti concede di vedere tutti i tuoi contenuti preferiti in qualità superba ma soprattutto ti fa accedere a un mondo di risorse senza eguali.

La metti in salotto o in camera da letto e i personaggi delle serie e della TV si teletrasportano automaticamente nella stanza tanto che la visione risulta immersiva. Infatti hai a disposizione ben 50 pollici di ampiezza in risoluzione Ultra HD 4K.

Inoltre puoi apprezzarla anche per il suo lato estetico: il suo piedistallo è differente dai soliti e mantenendo l'intero prodotto efficacemente ti offre al contempo un elemento decorativo.

Per quanto riguarda le applicazioni, com'è ovvio che sia nel sistema puoi trovare uno smart hub completo che ti permette di installare quante più applicazioni che vuoi. In catalogo non mancano YouTube, Netflix, Amazon Prime Video, AppleTv, Disney+ e Dazn.

Se infine hai delle esigenze un po' più particolari, chiama Amazon Alexa o Google Assistant a rapporto e chiedi loro tutto ciò di cui hai bisogno: sono integrati nel televisore.

Puoi acquistare la Smart TV di Samsung da 50 pollici su Amazon a soli 599,00€.

