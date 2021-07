La Smart TV Philips, la Ambilight 50PUS7805/12, è in promozione su Amazon a 459,00€. Il prezzo di listino viene reso più favorevole da un ribasso del 16% che riduce il costo di ben 90,00€.

Le spedizioni sono rapide e gratuite su tutto il territorio nazionale.

Il massimo della televisione in 4K: Smart TV Philips

La Ambilight 50PUS7805/12 è una Smart TV Philips degna di nota visto che consente di gustarsi la televisione grazie a tecnologie innovative. Oltre alla qualità implementata dal produttore, infatti, questo dispositivo integra un sistema di illuminazione intelligente.

Con un pannello LED da 50 pollici, la visione delle immagini e dei contenuti è superba. La risoluzione attesta è infatti una Ultra HD 4K che rende ogni scena osservata non solamente vivida ma bensì realistica. Non manca all'appello l'HDR10+ che garantisce una marcia in più.

Trattandosi di un dispositivo smart, presenta un Hub attraverso cui si possono installare le applicazioni più gettonate tra cui Netflix, Amazon Prime Video, Youtube e molte altre. Questo modello, inoltre, possiede Amazon Alexa integrata al suo interno e dunque può essere utilizzata anche mediante i comandi vocali.

La vera chicca, come accennato in precedenza, è il sistema d'illuminazione Ambilight LED. Grazie a questa striscia implementata sul lato posteriore del pannello, vengono creati dei giochi di luce che riflettono ciò che si sta vedendo sullo schermo così da amplificare la visione.

Inclusi in confezione, infine, vi sono anche le batterie e il telecomando.

Puoi acquistare la Smart TV Philips da 50 pollici su Amazon soli 459,00€. Acquistala oggi e ricevila in appena 48 ore a casa se possiedi un abbonamento Prime. L'acquisto può essere effettuato in una sola rata o optando per il programma di rateizzazione CreditLine di Confidis.

