Smart TV Philips Ultra HD da 55": FOLLIA su eBay con il 56% di sconto

Ami il cinema e sei alla ricerca di una buona occasione per acquistare una smart TV a un prezzo molto vantaggioso? Questa offerta di eBay ti permette di ricevere a casa l’ottima smart TV Ultra HD di LG da 55” al prezzo più economico di sempre grazie a un incredibile sconto del 56%.

Ad appena 329€, anziché 749€, infatti, la smart TV di LG è l’occasione migliore che ti possa capitare per avere sempre il cinema in casa e soddisfare le tue personali esigenze senza mai scendere a compromessi.

56% di sconto su eBay per la smart TV Philips da 55”: affare d’oro da non perdere

Caratterizzata da un bellissimo design con cornici super sottili quasi impercettibili e due staffe di appoggio estremamente stabili, la smart TV del colosso LG dispone di ogni possibile tecnologia pensata per migliorare la qualità dei colori, garantire una corretta luminosità omogena e le uscite più essenziali per collegare accessori esterni come le soundbar o magari le console di ultima generazione.

Il sistema operativo proprietario è sempre super reattivo e semplice da utilizzare, mentre l’ampio ventaglio di applicazioni ti permette di guardare il meglio che ha offrire il cinema su Netflix, Disney+, Amazon Prime Video e le altre migliori piattaforme di streaming.

Acquista subito la smart TV di LG da 55” fintanto che è ancora disponibile l’incredibile sconto del 56% di eBay, a questo prezzo è davvero impossibile trovare di meglio. Infine, ricorda che se scegli di pagarla tramite PayPal puoi sfruttare il pagamento in 3 comode rate senza interessi e senza busta paga.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.