Smart TV LG UHD da 43": una festa per gli occhi a prezzo FOLLE (-38%)

Se il tuo sogno nel cassetto è guardare i tuoi film preferiti su un televisore di altissima qualità, questa offerta di Amazon ti dona la possibilità di acquistare la bellissima smart TV LG UHD 4K da 43” al prezzo più basso di sempre. Ad appena 279€, infatti, con lo sconto del 38%, solo oggi puoi ricevere a casa in appena 1 giorno una televisione in grado di soddisfare tutte le tue esigenze senza mai scendere a compromessi.

Nonostante il prezzo molto economico e lo sconto a due cifre, la smart TV di LG ha tutte le carte in regola per farti rivivere le emozioni del cinema direttamente nel salotto di casa tua.

La smart TV LG UHD 4K da 43” crolla del 38% su Amazon: affare d’oro da non perdere

Caratterizzata da un design bello e ricercato con cornici piuttosto ottimizzate e sottili, il pannello UHD 4K da 43” è perfettamente bilanciato per offrirti colori vivaci, bianchi brillanti e in generale un’esperienza visiva di alto livello. Inoltre, la smart TV di LG dispone anche delle modalità Filmmaker Mode e Game Optimizer rispettivamente per migliorare la qualità visiva durante la visione di film e mentre giochi su console.

Completamente compatibile con Alexa e Google Assistant per controllare i dispositivi della smart home direttamente, la smart TV è un vero e proprio polo di intrattenimento grazie al supporto alle più importanti piattaforme di streaming del momento come Netflix, Disney+, Apple TV e tante altre.

Cosa stai aspettando? Acquista subito la bellissima smart TV di LG fintanto che è ancora disponibile in sconto su Amazon al prezzo più conveniente di sempre. Se la metti adesso nel carrello ti arriva a casa in appena 1 giorno e senza spese di spedizione con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.