Smart TV LG 4K da 55" con Dolby Vision su eBay a prezzo REGALO (-45%)

Non è mica necessario essere un critico cinematografico per esigere un’esperienza visiva di un certo livello per guardare i propri film preferiti, a maggior ragione quando questa offerta di eBay porta la spettacolare smart TV LG da 55” con 4K e Dolby Vision al prezzo più economico mai raggiunto sul web.

Con uno sconto del 45% che fa crollare il prezzo ad appena 819€, infatti, si tratta della tua occasione d’oro per mettere le mani su un televisore che saprà stupirti ogni giorno e sotto tutti i punti di vista. Non farti frenare dal prezzo di vendita, a maggior ragione quando hai l’opportunità di acquistarla con PayPal in 3 comode rate senza interessi e senza busta paga.

La stupenda smart TV LG da 55” con Dolby Vision crolla del 45% su eBay

La smart TV di LG è un piacere per gli occhi anche da spenta, merito dell’incredibile design dal forte sapore premium: le cornici sono incredibilmente sottili e ottimizzate al punto tale da essere quasi invisibili a occhio nudo, mentre la base di appoggio è ampia e di design.

Il prezzo di vendita fa da coro a un pannello che non ha rivali per quanto riguarda nitidezza, calibrazione del colore, luminosità e gestione delle immagini. Una volta accesa ti sembrerà di essere al centro delle scene dei tuoi film preferiti, merito anche della tecnologia Filmmaker Mode che migliora automaticamente tutte le immagini per mostrartele come sono state registrate con la macchina da presa.

Sei pronto a vivere il cinema direttamente a casa tua, sul tuo divano, ogni volta che vuoi? Allora metti subito nel carrello l’incredibile smart TV di LG fintanto che puoi acquistarla con il 45% di sconto. Ricorda che, se l’acquisti con PayPal, puoi pagarla in 3 comode rate senza interessi e senza busta paga: quale altra scusa vuoi per mettere le mani su una delle migliori smart TV del 2022?

