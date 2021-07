La LG Smart TV da 43 pollici è in offerta su Amazon a soli €399,00. Con un abbondante ribasso del 17%, il prezzo di listino subisce uno sconto di €80, il quale rende l'acquisto un vero e proprio affare.

Le spedizioni sono rapide e gratuite su tutto il territorio nazionale.

Il televisore da avere sempre in casa: LG Smart TV da 43 pollici

La LG Smart TV da 43 pollici è un televisore degno di nota che consente all'utente di assistere a spettacoli avvincenti e di godersi i propri contenuti multimediali preferiti con il massimo della qualità. Grazie a questo suo design moderno e dalle dimensioni abbastanza compatte, il dispositivo può essere collocato in qualunque ambiente della casa. Inoltre in questa colorazione bianca gli fa acquistare una marcia in più.

Il pannello installato è ovviamente un 43 pollici, appartiene alla tipologia LED e offre una risoluzione Ultra HD 4K. È installato in delle cornici con uno spessore minimo, caratteristica che rende la visione ancora più immersiva. Il processore è un quad core 4K di ultima generazione ossia appartenente all'anno 2021. Grazie alle sue funzioni riesce a eliminare ogni tipo di disturbo dai video e creare dei colori più avvincenti e saturi così da poter elevare la qualità delle immagini riprodotte e offrire sempre il meglio.

Tra le altre caratteristiche integrate all'interno del dispositivo non è da sottovalutare la presenza di AI Thinq ossia lo Smart HUB che permette di accedere alle maggiori applicazioni disponibili e di sfruttare il riconoscimento vocale per interagire con gli assistenti vocali. Infatti sono integrati all'interno della Smart TV sia Google Assistant che Amazon Alexa. Le possibilità di streaming sono illimitate visto che questo televisore supporta programmi del calibro di Apple TV, Netflix, Disney+ e YouTube per poter usufruire sempre dei propri cataloghi preferiti.

Inoltre non sono da sottovalutare le modalità dedicate sia al gaming che allo sport, le quali assicuro non sempre la resa massima possibile.

Infine, in confezione, è incluso anche il nuovo telecomando puntatore che tanta sia i tasti di accesso rapido alle applicazioni più gettonate che il microfono integrato per poter interagire con gli assistenti vocali.

Puoi acquistare la LG Smart TV da 43 pollici su Amazon a soli €399. Acquistala oggi e ricevi la casa in appena 48 ore se possiedi un abbonamento Prime attivo. In conclusione, l'acquisto può essere effettuato anche arlate sfruttando il metodo di pagamento CreditLine di Confidis.

