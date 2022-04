Smart TV Hisense con Android a soli 199€: Offerte di Primavera Amazon

Ancora un minimo storico in questo primo giorno di Offerte di Primavera, la Smart TV Hisense da 32″ con Android si trova in offerta su Amazon a 199€, con il 20% di sconto rispetto al prezzo di listino e un risparmio di 50 euro.

Hisense è un brand leader del settore Smart TV, un concentrato di tecnologia proposto ad un prezzo competitivo. Sfruttando l'offerta di oggi, è possibile acquistare la fantastica Android TV Hisense da 32 pollici con un forte sconto del 20%. Si tratta di un modello compatto, perfetto per chi ha poco spazio o possiede un mobile da salotto che non lascia molto posto alla TV.

Pur con un pannello da 32 pollici, la Smart TV in questione porta con sé tutto il meglio della tecnologia Hisense, con connessione Wi-Fi, sistema operativo Android e integrazione con l'assistente vocale di Google. Il display è un LED HD Ready con cornici sottili, la TV può essere installata tramite i due supporti alla base o anche collegata alla parete sfruttando l'attacco VESA posteriore.

Trattandosi di una TV connessa, questo modello consente l'accesso a una lunga serie di piattaforme per la fruizione di contenuti multimediali, come Netflix, Prime Video, YouTube, DAZN, NOW, Disney+ e molti altri.

In occasione delle Offerte di Primavera, la Smart TV Hisense da 32 pollici è disponibile in offerta su Amazon a 199€, con spedizione senza costi aggiuntivi e consegna espressa entro 1-2 giorni lavorativi.