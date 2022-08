Smart TV Hisense 40" Full HD: l'offerta perfetta per la seconda TV

Sei in cerca di una seconda TV da mettere in camera da letto, nel tuo studio da lavoro o magari in una casa vacanza? Approfitta allora dell’offerta Amazon su questa Smart TV Android Hisense da 40 pollici con schermo Full HD: la paghi solo 229 euro e grazie alla spedizione Prime la ricevi a casa nel giro di un paio di giorni.

Se sei abilitato puoi anche pagare in 5 comode rate mensili da 45,80 euro gestite direttamente da Amazon senza interessi o costi aggiuntivi.

Smart TV Hisense in offerta: la soluzione perfetta come seconda TV

Non parliamo di un televisore di ultima generazione, per questo te la descriviamo come l’alternativa secondaria perfetta o ideale se sei comunque in cerca di un apparecchio economico.

Con diagonale da 40 pollici, questa Smart TV Hisense ha una risoluzione Full HD con design “Metal Unibody” che regala una cornice frontale ultra-sottile per un aspetto veramente moderno. Grazie all’integrazione con Android puoi sfruttare i comandi vocali Google Assistant e accedere ad applicazioni come Disney+, Netflix, Prime Video, YouTube, DAZN, Chili e Timi Vision.

Il comparto sonoro è gestito da un impianto audio interno da 14W con supporto bluetooth: infine, hai 2 porte HDMI, 2 USB e sintonizzatore Digitale Terrestre T2 e Satellitare S2.

Insomma, per quello che costa, solo 229 euro, è una alternativa economica da non sottovalutare se stai cercando un TV “da battaglia” o che funzioni perfettamente come seconda scelta in casa. L’offerta durerà per poco, ti consigliamo di affrettarti.

