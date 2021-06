Xiaomi Mi TV Box S 4K non è un dispositivo qualsiasi: ce l'ho quindi ne conosco bene il potenziale. Si tratta di un sistema eccezionale, un mix fra hardware e software che ti permetterà di ottenere la smart TV con Android che desideravi, direttamente sulla televisione che hai in casa. Non scendere a compromessi, perché su Amazon questo gioiellino lo porti a casa a 46,99€ appena con spedizioni rapide e gratis.

Smart TV più economica che mai: ci pensa Xiaomi

Un box TV è molto meglio di una smart TV con sistema integrato. Sai perché? Perché lo scegli tu, è sempre recente, e lo cambi quando vuoi. Se poi la tua televisione un sistema smart proprio non ce l'ha, allora è ancora più facile orientarsi verso questa scelta.

Devi stare per attentissimo a cosa scegli: l'ideale è sempre un sistema Android TV, ma che sia originale! Già, non lo sanno in molti, ma i vari “box TV” di marche non meglio note che puoi comprare molto spesso a bordo non hanno l'OS del robottino verde pensato per le televisioni, bensì una versione per smartphone e tablet. Te ne accorgi subito, è vero, ma solo dopo che avrai notato quanto il sistema è lento, mal tradotto e poco pratico da usare.

Se invece scegli con cura, affidandoti a marchi sicuri, allora puoi fare un affare, portando a casa dei veri e proprio gioielli, capaci di riportare a nuova vita la tua televisione. Ecco perché oggi sono super felice di segnalarti lo sconto sul sistema che ho anche io: Mi TV Box 4K di Xiaomi. Ce l'ho da oltre un anno ormai, cioè da quando ho scoperto che l'applicazione di Discovery+ (ex Dplay) non c'era sul mio nuovo TV LG.

Mi sono decisa a investire in un prodotto come questo e ne sono felicissima. Perché? Te lo spiego in pochi punti:

è proprio Android, ma per la TV: scarico applicazioni, navigo su Internet volendo e posso anche giocare;

ma per la TV: scarico applicazioni, navigo su Internet volendo e posso anche giocare; ho accesso a tutti i servizi in streaming video e audio (Netflix, Prime Video, Discovery+, Disney+, ecc…)

video e audio (Netflix, Prime Video, Discovery+, Disney+, ecc…) è un sistema fluido in modo incredibile: mai incertezza, rallentamenti, impuntamenti;

in modo incredibile: mai incertezza, rallentamenti, impuntamenti; il telecomando in dotazione è uno spettacolo: completo, facile da usare e integra l'accesso rapido a Google Assistant;

in dotazione è uno spettacolo: completo, facile da usare e integra l'accesso rapido a Google Assistant; con l'assistente di Google, i comandi li posso dare con la voce, del tipo: “apri Discovery+”.

Tutto questo, prendendo un box qualsiasi – che non pensare costi meno, spesso hanno prezzi simili – non l'avrei ottenuto. E considera che io il mio dispositivo l'ho pagato 54€ circa, ma va bene così: lo ricomprerei a questo prezzo, figurati in sconto a 46,99€!

Il mio consiglio è uno solo: approfittane adesso e godi anche di spedizioni rapide e gratis! Attento però: sospetto che, proprio per il costo, le scorte siano limitate. Non perdere le altre occasioni, scoprile in tempo reale iscrivendoti al canale Telegram ufficiale di Telefonino.net!

