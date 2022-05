Smart TV Android FHD 32" a 152€: occasione PAZZESCA limitatissima

Che ti serva per il passaggio al nuovo digitale terrestre, che tu ne abbia bisogno per la casa al mare o in campagna o – banalmente – per la camera da letto, a questo prezzo è un’ottima occasione. Mi riferisco a questa spettacolare smart TV Android da 32″ con pannello dotato di risoluzione FHD (non solo HD, specifica rara in questa fascia di pezzo).

A 152€ circa appena fai un affare, reso possibile esclusivamente dalle attuali promozioni presenti su eBay. Per approfittarne, basta mettere il prodotto nel carrello e – prima di pagare – applicare il codice “MENO15EDAYS”. In questo modo, fai un eccezionale affare e le spedizioni sono anche super rapide e gratuite.

Smart TV Android FHD: fatti un regalo da eBay

Non è assolutamente questo il prezzo medio per un pannello di questo tipo. Un prodotto che non solo ti permette di guardare i tuoi programmi preferiti, ma è anche dotato di un sistema intelligente di intrattenimento, che ti permetterà di accedere ai tuoi contenuti preferiti su Netflix, Prime Video, DAZN, Spotify, Discovery+ e non solo. Dallo store di applicazioni puoi scaricare quelle che desideri e usarle sul tuo nuovo televisore.

Ovviamente, è anche pienamente compatibile con il nuovo digitale terrestre DVB T2, quindi potrai continuare a gustarti i canali che ami di più, anche quando il passaggio sarà completo.

Insomma, questa smart TV Android da 32″, dotata addirittura di pannello FHD (e non solo HD), a questo prezzo è un investimento che si può fare a cuor leggero. Devi essere bravo ad approfittare dei coupon eBay però. Mettila nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice “MENO15EDAYS”. La prendi a circa 152€ e le spedizioni sono super rapide e gratis, in pochi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.