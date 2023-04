Smart TV Android 4K 43" a 199€: prezzo eBay FUORI LOGICA, pochissimi pezzi

Questa pazzesca smart TV Android 4K da 43″, a questo prezzo, è assolutamente imperdibile. Un ampio pannello con alta risoluzione e tutto il potenziale di un sistema operativo eccezionale. In promozione, da eBay puoi portarlo a casa a 199€ circa appena con spedizioni assolutamente gratuite, garantite in pochissimi giorni. Completa l’ordine al volo per accaparrartelo, la disponibilità è super limitata.

Un pannello di ampie dimensioni, che puoi sistemare senza problemi in salotto, cucina, camera da letto: ovunque desideri di godere di un’ottima esperienza di visione con il supporto al 4K. Perfettamente compatibile con il nuovo digitale terrestre DVB T2, potrai guardare i tuoi canali preferiti, ma non solo. Infatti, avrai modo di goderti i contenuti che ami di più da praticamente qualsiasi piattaforma di streaming come Netflix, Disney+, Prime Video, DAZN e non solo.

Dallo store ufficiale di applicazioni è puoi scaricare app come giochi, software per navigare su Internet e non solo. Eccellente anche l’esperienza audio, che vanta una potenza massima da ben 16W. A completare l’ottima scheda tecnica, non manca il Bluetooth e anche il supporto all’assistente vocale di Google.

Un prodotto spettacolare, che difficilmente è possibile accaparrarsi a un prezzo così contenuto. Se non è già finito, non perdere l’occasione di portare a casa questa spettacolare smart TV Android da 43″ a prezzo ridicolo da eBay: completa l’ordine al volo per averlo a 199€ circa appena, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite in pochissimi giorni.

