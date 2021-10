Smart TV Android 42" nuovo digitale a prezzo SHOCK (269€)

La tua nuova smart TV, con ampio pannello da 42″, e pieno supporto al nuovo digitale terrestre DVB T2, la porti a casa a 269€ appena da eBay adesso. Godi anche della presenza del sistema operativo Android TV, di Google Assistant e dell'assistente di Google.

Non perdere l'occasione di fare un ottimo affare, a disposizione ci sono pochissimi pezzi: metti il prodotto nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “PIT10PERTE”. Le spedizioni sono assolutamente gratis.

Smart TV Android in gran sconto su eBay

Un pannello super ampio con risoluzione FHD e dimensione di 42″. La tecnologia a LED ti permette di guardare i tuoi programmi preferiti nel miglior modo possibile.

Grazie alla presenza del sistema operativo Android TV a disposizione hai un mondo di possibilità smart. Puoi guardare tutti i tuoi contenuti on demand preferiti (audio e video), scaricando le app più popolari come Netflix, Disney+, DAZN, Prime Video, YouTube, Spotify e non solo.

Ovviamente, non limitarti a questo: puoi anche scaricare giochi e navigare su Internet. Inoltre, la presenza di un Chromecast integrato ti consentirà di trasmettere in tempo reale i contenuti che vedi sul PC, sullo smartphone e sul tablet. Come anticipato, acquistando questo gioiellino ti prepari anche al meglio al nuovo digitale terrestre DVB T2: non dovrai comprare decoder a parte.

Infine, divertiti con l'assistente vocale di Google: chiedigli informazioni, gestisci la casa smart, apri le app e comanda la televisione come non hai mai fatto prima.

Questa eccezionale smart TV di Metz, con ottimo pannello da 42″, adesso la prendi a prezzo speciale da eBay. Completa rapidamente l'ordine per averla a 269€ circa appena con spedizioni assolutamente gratis. Metti il prodotto nel carrello e – prima di pagare – applica il codice “PIT10PERTE”. Ancora pochissimi pezzi a disposizione.