Smart TV 55" 4K by TCL a 349€: PREZZONE assurdo su eBay

Questa smart TV di TCL, dotata di tecnologia a LED e un pannello 4K da 55″, è perfetta per passare al nuovo ditale terrestre e godere di un nuovo modo di vedere la televisione. Design minimale ed elegante, colori vivi, un sacco di funzioni e – solo per poche ore – anche un prezzo piccolissimo: la porti a casa a 349€ circa appena invece di 429€, direttamente da eBay. Le spedizioni sono anche rapide e gratis: il dispositivo arriva a casa in una manciata di giorni. Completa rapidamente l'ordine per approfittarne, scorte in rapido esaurimento.

Smart TV 55″ 4K: il prezzo super è su eBay

Non accontentarti. Hai probabilmente deciso di comprare una nuova televisione, proprio in occasione del passaggio al nuovo digitale terrestre DVB T2, ma so bene che bisogna sempre e comunque strizzare l'occhio al budget. Bene, con questo gioiellino puoi mettere d'accordo il livello d'investimento, la dimensione del pannello e le prestazioni del nuovo televisore.

Con uno schermo a LED, da 55″ – e risoluzione 4K – godi di un nuovo modo di guardare i tuoi programmi preferiti. Non solo i classici canali, offerti dal digitale, ma anche i tantissimi contenuti on demand, presenti sulle piattaforme più famose come Netflix oppure YouTube. Grazie al supporto al Dolby Audio, godi di un suono straordinario su tutti i contenuti compatibili.

Un prodotto eccezionale, che è quasi impossibile trovare a questo prezzo. Per fortuna ci sono le super offerte eBay e questo TV TCL con pannello LED 4K da 55″ adesso puoi prenderlo a 349€ circa appena. Completa velocemente l'ordine per godere anche di spedizioni assolutamente gratuite. Il venditore è super affidabile, ma sii veloce: quantità disponibile limitatissime.