Smart TV 4K da 65 pollici: bastano 549€ con QUEST'OFFERTA di Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo Smart TV di grandi dimensioni con un prezzo ridotto non potete trascurare questa nuova offerta Amazon che consente l’acquisto del TCL 65P739 ad un prezzo scontato di 549 euro. Il modello in offerta è dotato di un pannello da 65 pollici con risoluzione 4K e presenta la piattaforma smart Google TV. Per accedere all’offerta è possibile seguire il link riportato qui di sotto.

Smartv TV TCL da 65 pollici: l’offerta Amazon è da cogliere al volo

Trovare un buon TV da 65 pollici ad un prezzo ridotto non è facile: la nuova proposta di Amazon, quindi, arriva nel momento giusto. Il TV TCL 65P739, infatti, ha tutte le carte in regola per essere considerato il modello da comprare oggi per rapporto qualità/prezzo.

Il pannello da 65 pollici con risoluzione 4K è di ottima qualità e può garantire un’esperienza di visione di qualità superiore. Il TV, inoltre, è dotato di un design senza bordi che lo rende un elemento molto elegante da posizionare in salotto.

Lato software, lo Smart TV di TCL è ancora più interessante. Il modello è dotato di piattaforma Google TV, ottimizzata per garantire un’esperienza completa e soddisfacente anche sul grande schermo, grazie a tutte le app dei servizi di intrattenimento.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il TV TCL con un prezzo scontato di 549 euro. In sconto ci sono anche altre varianti del TV. Ad esempio, è possibile acquistare il 50 pollici con un prezzo di 349 euro e il 55 pollici a 399 euro. In più, c’è la versione da 75 pollici a 799 euro.

Tutte le varianti del TCL in offerta sono accessibili tramite il link qui di sotto.

