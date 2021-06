Una bella TV, con pannello FHD, e Android a bordo? Che supporti il nuovo digitale terrestre e magari che costi anche poco? Ce l'ho! Anzi, eBay ce l'ha e te la offre per 251€ circa in super sconto. Tutto l'intrattenimento che desideri su un pannello bello ampio: mettila subito nel carrello, inserisci il codice sconto “PIT10PERTE” prima di pagare e godi anche di spedizioni veloci e gratis!

Smart TV con Android e nuovo digitale terrestre: prezzo assurdo su eBay

Con un solo investimento, rivoluzioni il tuo intrattenimento. Ottieni un ottimo pannello da 42″, affiancato da potenti speaker audio, che supporta il migliore sistema smart per la televisione: Android TV. Oltre a questo, sei a posto anche con il nuovo digitale terrestre: non solo gestisce perfettamente lo standard DVB T2, ma anche la decodifica (essenziale) HEVC (H.265).

Un colpo, un affarone. Una possibilità che eBay ti offre per un tempo limitatissimo. La TV è del celeberrimo brand Metz: qualità tedesca. Arreda il salotto, divertiti con Netflix, Prime Video, Disney+ e non solo: a bordo di questo gioiellino c'è anche un Chromecast. Questo significa che puoi trasmettere da PC e smartphone qualsiasi cosa desideri: utile e divertente.

Insomma, il momento di fare un affare eccellente è adesso, direttamente su eBay. Come? Metti nel carrello la tua smart TV con Android TV e – prima di pagare – inserisci il codice sconto “PIT10PERTE”.

Completa l'acquisto al prezzo finale di 251€ circa e godi di spedizioni veloci e gratis. Sii rapido: pochissimi pezzi in sconto disponibili e non dimenticare: decine di offerte come queste le trovi sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Home