Smart Band in OFFERTA: cosa compro con 39 euro?

Da qualche anno, smartwatch e smart band sono diventati l’oggetto del desiderio di molti. Avere le notifiche al polso, potervi interagire e tracciare i propri progressi sportivi sono le ragioni principali che spingono gli utenti ad avvicinarsi a questi nuovi gadget tecnologici. Se per gli smartwatch è necessario un certo budget, per le smart band la musica cambia in meglio, bastano poche decine di euro per acquistare un modello di ottima qualità.

In questo articolo, vi segnaliamo alcune smart band in offerta su Amazon, mantenendo il budget massimo a 39 euro. Con questa cifra ci si porta a casa un dispositivo da tenere sempre al polso, per monitorare i progressi sportivi, le calorie bruciate e per non perdersi nessun tipo di notifica in arrivo sullo smartphone.

Smart Band: 3 modelli fino a 39 euro

Xiaomi Mi Smart Band 6

Nonostante l’uscita della Band 7, la Smart Band 6 è ancora quella da acquistare, con un prezzo notevolmente più basso rispetto alla nuova arrivata ma pochissime differenze in termini di funzionalità. Il cinturino è completamente intercambiabile, lo schermo AMOLED è ampio e il software consente di monitorare l’ossigenazione del sangue e tracciare tante attività sportive differenti. Oggi è disponibile in offerta su Amazon a 36,99€ .

Per chi vuole spendere una decina di euro in più, c’è anche la Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC, che consente di effettuare pagamenti contactless tramite il polso e si trova in offerta su Amazon a 47,10€.

HONOR Band 6

Anche la Band 6 di HONOR è una dei wearable più acquistati degli ultimi anni, con uno schermo ampio da 1.47″ e 14 giorni di autonomia con una sola carica. Disponibile in varie colorazioni e con cinturini differenti, la HONOR Band 6 si trova in offerta su Amazon a 39,90€.

OPPO Band Sport

La smart band entry level di OPPO è la più economica di questa lista, si trova in offerta su Amazon a soli 23€ con un risparmio del 52%. Rispetto al modello HONOR, questa Band Sport è ben più sottile e leggera, ideale per chi preferisce un dispositivo più discreto e con un display più piccolo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.