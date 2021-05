Solamente per coloro che decidono di cambiare operatore e passare a Tiscali, a breve sarà disponibile una nuova offerta. La promozione prende il nome di Smart 100.

Tiscali Smart 100: i dettagli

L’offerta sopra citata è già disponibile all’interno di molteplici negozi fisici mentre entro Giugno lo sarà anche nell’apposito sito online dell’operatore virtuale.

Tiscali Smart 100 prevede minuti senza limiti verso mobili e fissi all’interno del territorio nazionale, 100 SMS anch’essi verso tutti e 100 Giga di traffico in internet in 4G. L’operatore virtuale in questione si appoggia alla rete di TIM.

L’offerta con il bundle sopra citato sarà disponibile ad un prezzo di 9,99 euro ogni mese anziché 14,99 euro.

Il pagamento mensile è possibile effettuarlo avvalendosi di un addebito su carta di credito oppure con la modalità di domiciliazione bancaria o postale.

Costi ed altro

Smart 100 non prevede alcun costo di attivazione. Mentre sarà necessario acquistare una nuova SIM avente un prezzo che ammonta a 10 euro.

Come abbiamo già accennato questa promozione sarà dedicata a tutti coloro che decidono di effettuare il passaggio pur mantenendo il numero in possesso. Ciò è possibile da coloro che provengono dai seguenti operatori: Vodafone, WINDTRE, Iliad, Fastweb, Very Mobile, ho.mobile, PosteMobile e altri Operatori Virtuali. Coloro invece, che arrivano da Kena Mobile e Tim non potranno usufruirne.

